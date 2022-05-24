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Тренер Владимир Ивич отказался отвечать на вопрос, поступало ему предложение от ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сербский специалист Владимир Ивич отказался отвечать на вопрос, поступало ему предложение от ЦСКА.

— Поймите, я не могу об этом говорить, — ответил Ивич «РБ Спорт». — В данный момент я не могу ничего об этом сказать.

— Не подтверждаете переговоры с ЦСКА?

— Нет, я не могу в данный момент о чем-либо говорить.

По данным «СЭ», бывший главный тренер «Уотфорда» Владимир Ивич может возглавить ЦСКА.

Московский клуб рассматривает 43-летнего сербского специалиста в качестве замены нынешнего наставника команды Алексея Березуцкого.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ivich-tsska-pojmite-sejchas-nichego-ne-mogu-govorit/
ФК ЦСКА (Москва)
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