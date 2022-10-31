Ахмедов назвал причину конфликта Денисова и Это'О в «Анжи»

Бывший полузащитник «Анжи» Одил Ахмедов рассказал о конфликте в махачкалинском клубе между россиянином Игорем Денисовым и камерунцем Самюэлем Это'О.

«Конфликт возник практически сразу — из-за того, что Игорь говорил много нелицеприятных вещей о чернокожих футболистах. На фоне этого они сильно повздорили и чуть не подрались. В целом Это'О не давил на партнеров и не был конфликтным. Да, много брал на себя, хотя делал это максимально профессионально. Самуэль был капитаном и лидером «Анжи», много пахал, требовал, чтобы и другие игроки выкладывались по-максимуму», — приводит слова Ахмедова Sport24.

Денисов и Это'О вместе играли в «Анжи» в 2013 году. Россиянин перешел в клуб в июне 2013 года и покинул команду в августе этого же года. Камернец играл за «Анжи» с 2011 по 2013 год, а затем подписал контракт с «Челси».