Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:06

Ахмедов назвал причину конфликта Денисова и Это'О в «Анжи»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Самюэль Это’О.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Бывший полузащитник «Анжи» Одил Ахмедов рассказал о конфликте в махачкалинском клубе между россиянином Игорем Денисовым и камерунцем Самюэлем Это'О.

«Конфликт возник практически сразу — из-за того, что Игорь говорил много нелицеприятных вещей о чернокожих футболистах. На фоне этого они сильно повздорили и чуть не подрались. В целом Это'О не давил на партнеров и не был конфликтным. Да, много брал на себя, хотя делал это максимально профессионально. Самуэль был капитаном и лидером «Анжи», много пахал, требовал, чтобы и другие игроки выкладывались по-максимуму», — приводит слова Ахмедова Sport24.

Денисов и Это'О вместе играли в «Анжи» в 2013 году. Россиянин перешел в клуб в июне 2013 года и покинул команду в августе этого же года. Камернец играл за «Анжи» с 2011 по 2013 год, а затем подписал контракт с «Челси».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-31-akhmedov-nazval-prichinu-konflikta-denisova-i-etoo-v-anzhi-okazyvayetsya-vse-delo-v-slovakh-o-chernokozhikh-igrokakh
Игорь Денисов
Одил Ахмедов
Самюэль Это`О
ФК Анжи
2
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Головин добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
Главная интрига второго круга: станет ли «Зенит» первым в истории чемпионатов России, кто ни разу не проиграет?
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве
В Европе раскрыли обман западных СМИ по поводу Украины
Момент обрушения моста в Индии попал на видео
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ахмедов хочет, чтобы узбекские игроки перестали считаться легионерами в РПЛ

Джикия — о том, что следующий домашний матч «Спартака» будет с Fan ID: «Это печально»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости