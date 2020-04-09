Ахмед Айдамиров: «Сокращение зарплат — в процессе обсуждения. Не все игроки на месте»
19:17
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров объяснил «СЭ» ситуацию по сокращения зарплат футболистов во время приостановки сезона РПЛ.
— Пока все в процессе обсуждения с игроками, — заявил Айдамиров. — У нас не все на месте. Как только все решим, объявим об этом. (Евгений Белоусов)
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