Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров объяснил «СЭ» ситуацию по сокращения зарплат футболистов во время приостановки сезона РПЛ.

— Пока все в процессе обсуждения с игроками, — заявил Айдамиров. — У нас не все на месте. Как только все решим, объявим об этом. (Евгений Белоусов)