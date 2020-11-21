РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ахмат» — «Зенит»: Дзюба выйдет на поле вновь без капитанской повязки

14:58
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Теги:

В матче 15-го тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» примет «Зенит». Стали известны стартовые составы команд.

В основе питерцев выйдет нападающий Артем Дзюба. Однако капитанская повязка вновь досталась защитнику Деяну Ловрену.

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин, Полярус, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Богосавац, Иванов, Х.Кадыров, Исмаэл Силва, Адуев, Аб.Кадыров, Альсултанов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Жирков, Ерохин, Сутормин, Барриос, Кузяев, Дзюба.

Запасные: Лунев, Васютин, Чистяков, Прохин, Мостовой, Мусаев, Карпухин, Шамкин, Малком.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит»

Ахмат — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир