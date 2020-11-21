«Ахмат» — «Зенит»: Дзюба выйдет на поле вновь без капитанской повязки
В матче 15-го тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» примет «Зенит». Стали известны стартовые составы команд.
В основе питерцев выйдет нападающий Артем Дзюба. Однако капитанская повязка вновь досталась защитнику Деяну Ловрену.
«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин, Полярус, Мелкадзе.
Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Богосавац, Иванов, Х.Кадыров, Исмаэл Силва, Адуев, Аб.Кадыров, Альсултанов.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Жирков, Ерохин, Сутормин, Барриос, Кузяев, Дзюба.
Запасные: Лунев, Васютин, Чистяков, Прохин, Мостовой, Мусаев, Карпухин, Шамкин, Малком.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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