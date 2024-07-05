«Ахмат» ведет переговоры о переходе полузащитника софийского ЦСКА

«Ахмат» ведет переговоры с софийским ЦСКА о трансфере 24-летнего колумбийского полузащитника Марселино Кареасо, утверждает Metaratings.ru.

Футболист выступает за болгарский клуб с сентября 2022 года. В общей сложности Кареасо провел 63 матча в составе софийского ЦСКА, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

Соглашение игрока с армейцами рассчитано до июня 2025 года. Рыночная стоимость хавбека составляет 1,5 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.