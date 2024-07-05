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Сегодня, 16:00

Бейл рассказал, почему пропустил всю весеннюю часть РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» рассказал, что усугубил травму, полученную в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

— Ты пропустил всю весну из-за травмы. Как чувствуешь себя сейчас?

— У меня семь лет не было травм. Но в этот раз я форсировал свое возвращение на поле. Казалось, что уже полностью восстановился, но два-три раза одна и та же травма возвращалась. Сейчас же я прошел полный курс реабилитации и готов на все сто процентов! Можно сказать, что повреждение было незначительным — я его просто усугублял.

— Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко говорил, что ты должен был вернуться на поле в апреле...

— Да, я очень сильно хотел помочь команде. Но только все усугубил. В этом причина.

— Ваш врач говорил, что тебе нужно теперь играть со специальными стельками. Удалось их купить?

— Конечно! Проблема была не в их приобретении — дело в том, что они изготавливаются индивидуально под стопу, чтобы обеспечивать ее стабильность при беге. Теперь без проблем могу играть.

— Почему в России нельзя было сделать такие?

— Тут их не производят. Нужно ехать в Сербию или в другую европейскую страну. Я приобрел на родине — в Нидерландах.

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Голландец выступает за самарский клуб с 2021 года. В минувшем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи. Контракт защитника рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 2 миллиона евро.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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