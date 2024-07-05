Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб не смог удержаться на верху таблицы РПЛ после зимнего перерыва.

«Нам немного не повезло из-за травм: Гарре, Солдатенков, Ежов, я и другие футболисты в какой-то момент выпали из обоймы. Команде было очень сложно. Мы не могли продолжать набирать очки так же, как осенью. При этом девятое место — не такой плохой результат. Но, конечно, все могло сложиться лучше», — сказал Бейл «СЭ».

«Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ минувшего сезона, набрав 41 очко за 30 туров.