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Сегодня, 16:30

Бейл — о девятом месте «Крыльев» в РПЛ: «Не такой плохой результат»

Бейл объяснил спад «Крыльев» после рестарта РПЛ-2023/24
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб не смог удержаться на верху таблицы РПЛ после зимнего перерыва.

«Нам немного не повезло из-за травм: Гарре, Солдатенков, Ежов, я и другие футболисты в какой-то момент выпали из обоймы. Команде было очень сложно. Мы не могли продолжать набирать очки так же, как осенью. При этом девятое место — не такой плохой результат. Но, конечно, все могло сложиться лучше», — сказал Бейл «СЭ».

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«Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ минувшего сезона, набрав 41 очко за 30 туров.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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