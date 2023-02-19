«Ахмат» в товарищеском матче обыграл «Волгарь»

«Ахмат» 19 февраля в контрольном матче обыграл «Волгарь» со счетом 2:0.

Голы в составе команды из Грозного на счету полузащитник Лечи Садулаева и нападающего Владимира Ильина.

Ранее за семь проведенных товарищеских игр грозненский клуб одержал всего одну победу, обыграв «Химки» со счетом 1:0, также сыграл вничью с «Войдовиной», ЦСКА и «Рубином» с одинаковым счетом 1:1 и с «Чайкой» (2:2), а также уступил «Паритзану» (1:3) и «Нефтехимику» (0:1).