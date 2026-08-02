«Ахмат» — «Спартак»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ахмат» примет «Спартак» в рамках 2-го тура чемпионата России в воскресенье, 2 августа. Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

02 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Ахмат» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке.

В 1-м туре чемпионата России «Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом» — 1:1. «Спартак» начал новый сезон с победы над «Родиной» — 3:0.

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