«Ахмат» — «Спартак»: Солари оформил дубль

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари оформил дубль в матче 15-го тура чемпионата России против «Ахмата» — 2:0.

24-летний аргентинец забил второй гол на 52-й минуте, отправив мяч головой в левый нижний угол ворот соперника. Для Солари это 4-й гол в нынешнем сезоне РПЛ.

Игра проходит в Грозном на «Ахмат Арене». «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».