Солари пропустит матч «Спартака» с ЦСКА из-за перебора желтых карточек

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари получил предупреждение на 31-й минуте матча 15-го тура чемпионата России против «Ахмата».

Эта желтая карточка стала четвертой для 24-летнего аргентинца в нынешнем сезоне РПЛ. Солари пропустит следующий матч московской команды в чемпионате. В 16-м туре «Спартак» 22 ноября на своем поле сыграет против ЦСКА.

В матче против грозненцев Солари оформил дубль, забив на 36-й и 52-й минутах.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».