«Балтика» — «Краснодар»: стартовые составы на матч РПЛ

«Балтика» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 15-го тура чемпионата России-2025/26.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Мурид, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Оласа, Пальцев, Петров, Ленини, Сперцян, Батчи, Перрен, Черников, Са.

Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» (Калининград). Начало — в 19.45 по московскому времени.