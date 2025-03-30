Тренер «Торино» сообщил, что Илич проходил медосмотр для «Спартака» в январе

Тренер «Торино» Паоло Ваноли ответил на вопрос о несостоявшемся трансфере сербского полузащитника Ивана Илича в «Спартак».

«Илич теперь в команде и хорошо тренируется. Я счастлив, потому что у меня стало на одного важного игрока больше. Теперь ему придется столкнуться с серьезной конкуренцией. Я ничего не имею против него, даже несмотря на то, что он согласился пройти медосмотр для «Спартака» в январе», — приводит слова Ваноли Toro News.

Ранее туринская газета Tuttosport заявила, что 19 февраля «Спартак» сообщил «Торино» о выходе из переговоров по полузащитнику Ивану Иличу.

23-летний серб выступает за туринский клуб с лета 2023 года, за это время он отметился 7 голами и 6 результативными передачами в 61 встрече. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.