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Тренер «Торино» сообщил, что Илич проходил медосмотр для «Спартака» в январе

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер «Торино» Паоло Ваноли ответил на вопрос о несостоявшемся трансфере сербского полузащитника Ивана Илича в «Спартак».

«Илич теперь в команде и хорошо тренируется. Я счастлив, потому что у меня стало на одного важного игрока больше. Теперь ему придется столкнуться с серьезной конкуренцией. Я ничего не имею против него, даже несмотря на то, что он согласился пройти медосмотр для «Спартака» в январе», — приводит слова Ваноли Toro News.

Ранее туринская газета Tuttosport заявила, что 19 февраля «Спартак» сообщил «Торино» о выходе из переговоров по полузащитнику Ивану Иличу.

23-летний серб выступает за туринский клуб с лета 2023 года, за это время он отметился 7 голами и 6 результативными передачами в 61 встрече. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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