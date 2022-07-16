«Ахмат» — «Спартак»: красно-белые пропустили гол на последней секунде первого тайма

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев стал автором гола в ворота «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ.

Он отличился в уже добавленное к первому тайму время. После подачи углового Тимофеев выиграл верховую борьбу и отправил мяч в угол ворот.

Сразу после этого момента главный арбитр встречи Владислав Безбородов дал свисток на перерыв.