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27 октября 2025, 19:10

Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении футболиста Мостового

Алина Савинова

Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена Сергея Селегеня и попытке похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, сообщает РИА Новости.

В ночь на 23 октября на Мостового в Санкт-Петербурге произошло нападение. Злоумышленники пытались затащить футболиста в микроавтобус, когда тот вышел из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю, однако полузащитнику удалось отбиться от нападавших. 25 октября на том же месте похитили зятя депутата Государственной Думы Вячеслава Макарова Сергея Селегеня.

Андрей Мостовой.Ужас недели: Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге. Футболист «Зенита» отбился и убежал

В понедельник прошло заседание по избранию меры пресечения для обвиняемых в похищении — Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева. Судья Наталья Рябова заявила, что срок меры пресечения для всех фигурантов составляет два месяца и исчисляется с 26 октября.

Ранее главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу сообщило о задержании пятого подозреваемого в похищении бизнесмена и нападении на футболиста.

Источник: РИА Новости
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
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Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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П
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