Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении футболиста Мостового

Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена Сергея Селегеня и попытке похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, сообщает РИА Новости.

В ночь на 23 октября на Мостового в Санкт-Петербурге произошло нападение. Злоумышленники пытались затащить футболиста в микроавтобус, когда тот вышел из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю, однако полузащитнику удалось отбиться от нападавших. 25 октября на том же месте похитили зятя депутата Государственной Думы Вячеслава Макарова Сергея Селегеня.

В понедельник прошло заседание по избранию меры пресечения для обвиняемых в похищении — Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева. Судья Наталья Рябова заявила, что срок меры пресечения для всех фигурантов составляет два месяца и исчисляется с 26 октября.

Ранее главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу сообщило о задержании пятого подозреваемого в похищении бизнесмена и нападении на футболиста.