На 4-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Сочи» в штрафной площади грозненской команды упал Кристиан Нобоа, который после этого попросил арбитра Ивана Сиденкова назначить пенальти за фол Даниила Уткина.

«Ахмат» — «Сочи».

Судья этого не сделал, а видеоассистенты Владислав Безбородов и Арам Петросян в его действия не вмешались. Почему?

«Ахмат» — «Сочи».

Объяснение этому может быть только одно. Сиденков видел, что произошло, и сказал видеоарбитрам, что не считает контакт ноги Уткина с ногой Нобоа причиной падения сочинца. Действительно, на двух видеоповторах видно, что эквадорец попытался усилить впечатление, поднял руки и красиво упал. В такой ситуации, если рефери действительно повел себя подобным образом, ВАР не могли вмешаться и пригласить его к монитору.

«Ахмат» — «Сочи».

На 41-й минуте Сиденков поступил правильно, не назначив пенальти уже в ворота «Сочи», когда в штрафной площади гостей в единоборстве с Сергеем Тереховым упал Евгений Харин.