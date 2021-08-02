Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

«Ахмат» — «Сочи»: арбитр не наказал грозненцев пенальти — почему не вмешался ВАР?

21:26
«Ахмат» — «Сочи». «Ахмат» — «Сочи». «Ахмат» — «Сочи». «Ахмат» — «Сочи».
«Ахмат» — «Сочи».
Теги:

На 4-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Сочи» в штрафной площади грозненской команды упал Кристиан Нобоа, который после этого попросил арбитра Ивана Сиденкова назначить пенальти за фол Даниила Уткина.

«Ахмат» — «Сочи».
«Ахмат» — «Сочи».

Судья этого не сделал, а видеоассистенты Владислав Безбородов и Арам Петросян в его действия не вмешались. Почему?

«Ахмат» — «Сочи».
«Ахмат» — «Сочи».

Объяснение этому может быть только одно. Сиденков видел, что произошло, и сказал видеоарбитрам, что не считает контакт ноги Уткина с ногой Нобоа причиной падения сочинца. Действительно, на двух видеоповторах видно, что эквадорец попытался усилить впечатление, поднял руки и красиво упал. В такой ситуации, если рефери действительно повел себя подобным образом, ВАР не могли вмешаться и пригласить его к монитору.

«Ахмат» — «Сочи».
«Ахмат» — «Сочи».

На 41-й минуте Сиденков поступил правильно, не назначив пенальти уже в ворота «Сочи», когда в штрафной площади гостей в единоборстве с Сергеем Тереховым упал Евгений Харин.

Ахмат — Сочи

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Не дай бог Россия будет так «смело» играть с Хорватией, как «Ростов» — с «Зенитом»
Что известно о состоянии певицы МакSим 2 августа 2021
Кадры мощного торнадо, унесшего жизни 2 взрослых и ребенка под Тверью
Российским синхронисткам включили чужую музыку на Олимпийских играх
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр