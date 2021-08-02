«Ахмат» — «Сочи»: арбитр не наказал грозненцев пенальти — почему не вмешался ВАР?
На 4-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Сочи» в штрафной площади грозненской команды упал Кристиан Нобоа, который после этого попросил арбитра Ивана Сиденкова назначить пенальти за фол Даниила Уткина.
Судья этого не сделал, а видеоассистенты Владислав Безбородов и Арам Петросян в его действия не вмешались. Почему?
Объяснение этому может быть только одно. Сиденков видел, что произошло, и сказал видеоарбитрам, что не считает контакт ноги Уткина с ногой Нобоа причиной падения сочинца. Действительно, на двух видеоповторах видно, что эквадорец попытался усилить впечатление, поднял руки и красиво упал. В такой ситуации, если рефери действительно повел себя подобным образом, ВАР не могли вмешаться и пригласить его к монитору.
На 41-й минуте Сиденков поступил правильно, не назначив пенальти уже в ворота «Сочи», когда в штрафной площади гостей в единоборстве с Сергеем Тереховым упал Евгений Харин.
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