Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Карпин делает первый шаг абсолютно правильно. Он должен быть сосредоточен на главной команде страны. Когда я услышал, что у него есть хороший помощник, который будет ездить по всем регионам страны и искать футболистов, я засомневался в истинности его речей. Любой помощник выбирает себе футболиста по своему вкусу, а у Карпина вкус совсем другой. Он не будет разделять мнения со своими помощниками, потому что по итогам его выступления всегда будет виноват он. Результат должен определить дееспособность главного тренера. Если результат хороший, то тренер молодец, правильное решение принял. Если же плохой, то сваливать на помощников не надо.

Карпин должен брать на себя ответственность, как это сделал Андрей Шевченко, он молодец. Поэтому я приветствую, что Карпин покинул «Ростов». Сейчас у него будет время на поиски футболистов, на программу развития футбола. От него много чего зависит. Карпин — главный тренер сборной России. Это сумасшедшая должность», — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года. В феврале 2020-го он подписал с клубом 5-летний контракт.

23 июля стало известно о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.