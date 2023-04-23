Гол Ильина принес «Ахмату» победу над «Сочи»

«Ахмат» обыграл «Сочи» в матче 24-го тура чемпионата России — 1:0. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена».

На 3-й минуте встречи отличился нападающий гостей Лука Джорджевич, но этот гол был не засчитан из-за офсайда.

На 31-й минуте мяч забил полузащитник «Ахмата» Антон Швец. Главный арбитр Артур Федоров после подсказки ВАР и просмотра видео не засчитал взятие ворот. Был зафиксирован фол на голкипере «Сочи».

На 86-й минуте гол забил нападающий «Ахмата» Владимир Ильин.

«Ахмат» набрал 40 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» располагается на 9-й строчке — 31 очко.