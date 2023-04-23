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Сегодня, 18:23

Гол Ильина принес «Ахмату» победу над «Сочи»

Мария Гусева
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«Ахмат» — «Сочи».
Фото ФК «Ахмат»

«Ахмат» обыграл «Сочи» в матче 24-го тура чемпионата России — 1:0. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена».

На 3-й минуте встречи отличился нападающий гостей Лука Джорджевич, но этот гол был не засчитан из-за офсайда.

На 31-й минуте мяч забил полузащитник «Ахмата» Антон Швец. Главный арбитр Артур Федоров после подсказки ВАР и просмотра видео не засчитал взятие ворот. Был зафиксирован фол на голкипере «Сочи».

На 86-й минуте гол забил нападающий «Ахмата» Владимир Ильин.

«Ахмат» набрал 40 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» располагается на 9-й строчке — 31 очко.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:0
Сочи

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ФК Ахмат
ФК Сочи
1
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  • Lars Berger

    Не тока мона, но и - нуно...) Игрок "Ахмата" играл в мяч, а не в ногу Нобоа... И именно Нобоа врезал носком бутсы по подошве соперника, а не соперник подошвой - по ступне Нобоа.

    23.04.2023

  • ura1956

    Т.е.такие накладки делать мона, ну,ну...

    23.04.2023

  • Thomas Boy

    "Ахмат" - Сила!

    23.04.2023

  • Lars Berger

    Нобоа снизу ударил по шипам в ногу соперника, который был первым на мяче. Отчего бутса и "треснула"...

    23.04.2023

  • Сочи в пердив !

    23.04.2023

  • ura1956

    Это какой-то судейский бандетизм! Такую жесткую накладку сделали, даже бутса у Набоа треснула, и Ахмат забил.

    23.04.2023

  • Дмитрий Ушкачев

    Захочет ли Ахмат стать пятым?

    23.04.2023

  • хурма(сельдерей)

    Краснодар еще может обойти

    23.04.2023

  • Олег Каноков

    Крепкий Ахмат "тихой сапой" уже оказался на 5 месте,с чем их и поздравляю.)

    23.04.2023

  • Lars Berger

    "Ахмат" выходит на 5-е место.

    23.04.2023

  • хурма(сельдерей)

    Ахмат с победой! клубу Сочи соболезнование

    23.04.2023

    • «Ахмат» — «Сочи»: форвард хозяев Ильин открыл счет в конце второго тайма

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    4
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