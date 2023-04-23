Защитник ЦСКА Мойзес пропустит матч с «Локомотивом» из-за рождения дочери

Защитник ЦСКА Мойзес не сыграет в матче 24-го тура РПЛ против «Локомотива» из-за рождения дочери, сообщает пресс-служба армейцев.

«В связи с рождением дочери, тренерский штаб отпустил Мойзеса в Бразилию, чтобы он мог побыть в этот важный момент вместе с семьей», — сказано в сообщении.

В текущем сезоне Мойзес провел 29 матчей, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.