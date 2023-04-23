Защитник ЦСКА Мойзес пропустит матч с «Локомотивом» из-за рождения дочери
Защитник ЦСКА Мойзес не сыграет в матче 24-го тура РПЛ против «Локомотива» из-за рождения дочери, сообщает пресс-служба армейцев.
«В связи с рождением дочери, тренерский штаб отпустил Мойзеса в Бразилию, чтобы он мог побыть в этот важный момент вместе с семьей», — сказано в сообщении.
В текущем сезоне Мойзес провел 29 матчей, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/12888
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|2
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|
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|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
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|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
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|40
|
6
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|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
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|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
8
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|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
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|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
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|8
|4
|11
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|28
|
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|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
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30 тур
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
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Спартак
|8
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
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|1
|2
|
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|1
|5
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|
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Локомотив
|21
|1
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