«Ахмат» — «Рубин»: стартовые составы команд

«Ахмат» на своем поле примет «Рубин» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Бериша, Харин, Конате.

Запасные: Гудиев, Мелихлв, Пуцко, Лысцов, Карапузов, Швец, Иналкаев, Кадыров, Архипов, Умаев, Себаи, Альсултанов.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Самошников, Кварацхелия, Хакшабанович, Дрейер, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Зотов, Тесленко, Савицкий, Кучаев, Бакаев, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.