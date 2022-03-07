«Зенит» — «Уфа»: Круговой открыл счет во втором тайме

Защитник «Зенита» Данил Круговой отличился в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Он открыл счет в начале второго тайма — 1:0.

Круговой подхватил мяч на линии штрафной и нанес удар в одно касание. Мяч после небольшого рикошета влетел в верхний угол ворот.

Напомним, что в свое время Круговой перешел в «Зенит» именно из «Уфы».