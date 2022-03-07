«Зенит» — «Уфа»: Круговой открыл счет во втором тайме
Защитник «Зенита» Данил Круговой отличился в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Он открыл счет в начале второго тайма — 1:0.
Круговой подхватил мяч на линии штрафной и нанес удар в одно касание. Мяч после небольшого рикошета влетел в верхний угол ворот.
Напомним, что в свое время Круговой перешел в «Зенит» именно из «Уфы».
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|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 1
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|2 : 0
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|0 : 1
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
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|
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|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
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|П
|
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Реми Кабелла
Краснодар
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Артем Дзюба
Зенит
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Рифат Жемалетдинов
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Спартак
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Краснодар
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