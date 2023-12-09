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Судейство

Сегодня, 19:55

«Ахмат» — «Ростов»: судья и ассистент ошиблись, не удалив Ланговича. Повезло, что работал ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Ахмат» — «Ростов».
Фото Скриншот трансляции
«Ахмат» — «Ростов».
Фото Скриншот трансляции
«Ахмат» — «Ростов».
Фото Скриншот трансляции
«Ахмат» — «Ростов».
Фото Скриншот трансляции
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На 90+4-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Ростов» (0:0) арбитр Ян Бобровский и его первый ассистент Дмитрий Мосякин ошиблись с оценкой фола Андрея Ланговича. Ростовчанин лишил соперника, убегавшего один на один с вратарем, явной возможности забить гол.

«Ахмат» — «Ростов».
Фото Скриншот трансляции

Рефери правильно зафиксировал нарушение правил и назначил штрафной удар. Но ошибочно вынес Ланговичу предупреждение, а не удалил его.

«Ахмат» — «Ростов».
Фото Скриншот трансляции

Неверное решение было исправлено после проверки, проведенной видеоассистентами Алексеем Сухим и Дмитрием Чельцовым. ВАР вмешался в действия судьи и предложил ему посмотреть видеозапись. Только тогда Бобровский отменил желтую карточку и показал нарушителю красную.

«Ахмат» — «Ростов».
Фото Скриншот трансляции

Нужно отметить, что в трех эпизодах первого тайма судья не вынес предупреждения Гамиду Агаларову, Николаю Комличенко и Камило.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:0
Ростов

ФК Ахмат
ФК Ростов
Ян Бобровский
3
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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И К Ж
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