«Ахмат» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России по футболу 9 декабря

«Ахмат» на своем поле сыграет с «Ростовом» в матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу, 9 декабря. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Ахмат» — «Ростов» можно в матч-центре на нашем сайте. Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

Клуб из Грозного набрал 16 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина с 20 баллами располагается на 10-й строчке.

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