«Ахмат» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Ростова» на матч 18-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 16:30 мск.

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Семенов, Челикович, Богосавац, Тимофеев, Швец, Ковачев, Камило, Харин, Агаларов.

«Ростов»: Песьяков, Вахания, Терентьев, Осипенко, Лангович, Миронов, Глебов, Уткин, Мохеби, Комличенко, Байрамян.