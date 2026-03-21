Погребняк заявил, что не смог бы прожить неделю без интернета

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк заявил, что не смог бы прожить неделю без интернета.

— Жирков рассказывал, как после окончания карьеры жил без связи.

— Юра у нас такой спокойный, тихий парень. Любит читать книги. Поэтому в его жизнь без интернета я верю.

— Вы бы смогли прожить неделю без интернета на фоне блокировок?

— Нет, это невозможно, — сказал Погребняк «СЭ» на премьере фильма «Зенит навсегда»

Дебютный показ фильма «Зенит» навсегда» прошел во вторник, 17 марта в Москве в кинотеатре «Художественный».