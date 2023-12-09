«Ахмат» — «Ростов»: голкипер грозненцев Опарин заменил Шелию

В перерыве матча 18-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Ростовом» у грозненцев произошла замена вратаря — 0:0.

Вместо Гиорги Шелии на поле вышел Михаил Опарин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Ростов».