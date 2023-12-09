Соболев: «Всех с наступающим Новым годом!»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после победы над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ поздравил журналистов с наступающим Новым годом.

«Всех с наступающим Новым годом», — сказал Соболев в микст-зоне.

Форвард в текущем сезоне сыграл за красно-белых 18 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

«Спартак» после 18-го тура РПЛ занимает промежуточное пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.