«Ахмат» подписал Касинтуру

Ангольский форвард Эгаш Касинтура подписал трехлетний контракт с «Ахматом», перейдя из махачкалинского «Динамо».

«Добро пожаловать в команду, Эгаш! Желаем удачи!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Касинтура живет в России с 2015 года. Начинал карьеру в мини-футбольном клубе из Сыктывкара. В 2021 году перешел в ФК «Уфа», где дебютировал в РПЛ летом того же года. Последние два сезона провел в махачкалинском «Динамо», сыграв за клуб 65 матчей и забив 9 голов.