РПЛ представила календарь на сезон-2025/26: в 1-м туре «Зенит» сыграет с «Ростовом», а «Спартак» — с махачкалинским «Динамо»

РПЛ опубликовала полный календарь матчей в сезоне-2025/26. Чемпионат стартует 18 июля, а заключительный, 30-й тур состоится 17 мая.

В 1-м туре пройдут матчи «Зенит» — «Ростов», «Спартак» — «Динамо» (Махачкала), «Динамо» — «Балтика», «Локомотив» — «Сочи», «Ахмат» — «Рубин», «Торпедо» — ЦСКА, «Пари НН» — «Краснодар» и «Акрон» — «Крылья Советов».

В 3-м туре (1-4 августа) «Зенит» встретится с ЦСКА, а в 5-м (15-18 августа) сыграет со «Спартаком». В 5-м туре также пройдет дерби «Динамо» — ЦСКА, а в 11-м (3-5 октября) — матч армейцев с красно-белыми.

РПЛ уйдет на зимнюю паузу после игр 8 декабря, а возобновит сезон 27 февраля 2026 года. С полным календарем можно ознакомиться на сайте РПЛ.

По итогам минувшего сезона чемпионом России стал «Краснодар». Второе место в турнире занял «Зенит», третье — ЦСКА.