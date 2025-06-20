Гаджиев перешел из махачкалинского «Динамо» в «Ахмат»

Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе нападающего Абакара Гаджиева в «Ахмат».

«Благодарим Абакара за вклад в успехи клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении команды из Махачкалы.

Гаджиев является воспитанником дагестанского футбола. Он начинал карьеру в 2021 году в клубе «Махачкала», на базе которого было возрождено махачкалинское «Динамо».

В минувшем сезоне 21-летний форвард провел 28 матчей в РПЛ, в которых отметился одним голом. В FONBET Кубке России футболист забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 7 играх.