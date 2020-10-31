«Ахмат» победил «Краснодар», кубанцы в последних трех матчах пропустили 9 голов
«Ахмат» обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ — 2:0. Голами во втором тайме отметились Вилькер Анхель и Исмаэл.
Кубанцы терпят третье поражение подряд (1:3 со «Спартаком» в чемпионате и 0:4 с «Челси» в Лиге чемпионов) с разницей мячей 1-9.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
«Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» — 2:0 (0:0)
Голы: Анхель, 66 (1:0). Исмаэл, 82 (2:0).
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Швец, 76), Бериша (Быстров, 77), Харин (Полярус, 46), Исмаэл (Иванов, 90+3), Мелкадзе (Садулаев, 68).
«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Рамирес (Камболов, 79), Литвинов, Ионов, Газинский (Сабуа, 79), Олссон, Уткин, Сперцян (Сулейманов, 56), Кайо, Берг (Кутовой, 64).
Предупреждения: Рамирес, 37. Исмаэл, 45. Литвинов, 52. Кайо, 55. Газинский, 73. Нижич, 88. Камболов, 90+4.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Мосякин (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).
ВАР: Сухой (Люберцы). Кобзев (Москва).
31 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
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