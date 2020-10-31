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«Ахмат» победил «Краснодар», кубанцы в последних трех матчах пропустили 9 голов

18:24
Матч &quot;Ахмат&quot; - &quot;Краснодар&quot;. Фото "Ахмат"
Матч &quot;Ахмат&quot; - &quot;Краснодар&quot;. Фото "Ахмат"
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«Ахмат» обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ — 2:0. Голами во втором тайме отметились Вилькер Анхель и Исмаэл.

Кубанцы терпят третье поражение подряд (1:3 со «Спартаком» в чемпионате и 0:4 с «Челси» в Лиге чемпионов) с разницей мячей 1-9.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» — 2:0 (0:0)

Голы: Анхель, 66 (1:0). Исмаэл, 82 (2:0).

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Швец, 76), Бериша (Быстров, 77), Харин (Полярус, 46), Исмаэл (Иванов, 90+3), Мелкадзе (Садулаев, 68).

«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Рамирес (Камболов, 79), Литвинов, Ионов, Газинский (Сабуа, 79), Олссон, Уткин, Сперцян (Сулейманов, 56), Кайо, Берг (Кутовой, 64).

Предупреждения: Рамирес, 37. Исмаэл, 45. Литвинов, 52. Кайо, 55. Газинский, 73. Нижич, 88. Камболов, 90+4.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Мосякин (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).

ВАР: Сухой (Люберцы). Кобзев (Москва).

31 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

Ахмат — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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