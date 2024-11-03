«Ахмат» — «Пари НН»: Эктов забил в пустые ворота после выхода Шелии в атаку

«Пари НН» забил второй гол в ворота «Ахмата» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0.

На последней минуте отметился Александр Эктов, который пробежал несколько десятков метров и пробил по пустым воротам. Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия не успел вернуться после выхода в атаку.