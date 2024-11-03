«Пари НН» победил «Ахмат» в Грозном

«Пари НН» на выезде победил «Ахмат» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0.

Гол на 56-й минуте забил Хуан Боселли. Форвард хозяев Лечи Садулаев не реализовал пенальти на 54-й минуте. В концовке встречи Александр Эктов забил в пустые ворота.

«Пари НН» набрал 15 очков и поднялся на 9-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» с 9 очками — на 15-й строчке.