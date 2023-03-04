«Ахмат» — «Оренбург»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

4 марта в Грозном «Ахмат» дома сыграет с «Оренбургом» в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Пари НН». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 16.25.

Грозненцы с 26 баллами располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» — седьмой с 25 очками.

19 октября 2022-го «Оренбург» на своем поле обыграл «Ахмат» со счетом 4:2.