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Сегодня, 14:20

Лещук: «Хочу по окончании карьеры открыть отель, который будет оформлен в стиле старой русской деревни»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Игорь Лещук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал, кем видит себя после окончания карьеры футболиста.

— Кем видите себя в будущем?

— Пока мне очень хочется по окончании карьеры открыть свой отель, который будет оформлен в стиле старой русской деревни. Выходишь на улицу, а там кузнец что-то кует. Приехал на парковку, машину оставил, а оттуда тебя забирают на лошадях, в телеге с сеном. Мне очень нравятся парки аттракционов, в том числе Universal. Когда туда попадаешь — будто в фильме оказываешься. И хочется, чтобы что-то похожее было у нас в России.

Парк аттракционов не очень подойдет под наш климат, и финансово это сильно затратно, — а с отелем чуть попроще. В идеале хочется сделать его в Подмосковье, но задача тяжелая, поскольку найти тихое хорошее место там сложно. Дизайном займутся профессионалы, но вовлеченность с моей стороны будет большая. Для этого нужно полное погружение в процесс. Хожу даже на фильмы, которые затрагивают старые времена.

Игорь Лещук. «Приходим с разминки перед «Амкалом» — а Овечкин уже «мертвый». Доктор дал ему нашатырь. А потом он взял и забил!» Интервью вратаря «Динамо» Игоря Лещука
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
1
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ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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