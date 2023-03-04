Канчельскис заявил, что для «Спартака» сейчас каждая игра в РПЛ как кубковая

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Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ, в котором встретятся московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал».

«От матча «Спартак» — «Урал» ожидаю хорошей игры и много забитых мячей. «Урал» будет стараться зацепиться за очки, но им будет очень сложно. Для «Спартака» сейчас каждая игра в РПЛ как кубковая — ошибаться нельзя. Учитывая, что отставание от «Зенита» всего шесть очков, каждый матч — это финал», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).