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Сегодня, 14:15

Канчельскис заявил, что для «Спартака» сейчас каждая игра в РПЛ как кубковая

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ, в котором встретятся московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал».

«От матча «Спартак» — «Урал» ожидаю хорошей игры и много забитых мячей. «Урал» будет стараться зацепиться за очки, но им будет очень сложно. Для «Спартака» сейчас каждая игра в РПЛ как кубковая — ошибаться нельзя. Учитывая, что отставание от «Зенита» всего шесть очков, каждый матч — это финал», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5018951-kanchelskis-dlya-spartaka-sejchas-kazhdaya-igra-v-rpl-kak-kubkovaya-oshibatsya-nelzya.html
Андрей Канчельскис
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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