"Ахмат" обыграл "Оренбург", уступая 0:1 по ходу матча

"Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче 22-го тура чемпионата России – 3:1.

В составе победителей отличились Раванелли, Олег Иванов и Беким Балай. За оренбургский клуб забил Сергей Терехов.

"Ахмат" поднялся на 9-е место турнирной таблицы РПЛ, набрав 30 очков. "Оренбург", в активе которого 29 очков, занимает 10-е место.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Оренбург" – "Ахмат" (Грозный) – 1:3 (1:1)

Голы: Терехов, 4 (1:0). Раванелли, 37 (1:1). Иванов, 48 (1:2). Балай, 56 (1:3).

"Оренбург": Фролов, Малых, Бегич, С.Козлов (Афонин, 68), Сиваков, Терехов, Сутормин, Мишкич, Бреев (А.В.Козлов, 59), Попович (Чуканов, 82), Деспотович.

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Плиев, Нижич, Швец, Мохаммади, Раванелли (Роши, 86), Шиманьски, Исмаэл, Иванов (Митришев, 84), Балай (Мбенг, 77).

Предупреждения: С.Козлов, 3. Бреев, 25. Сиваков, 60. Попович, 73. Малых, 90+1.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Аверьянов (Москва), Стипиди (Краснодар).

8 апреля. Оренбург. Стадион "Газовик".

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