«Локомотив» в большинстве обыграл «Ахмат» и одержал первую победу после зимней паузы

«Локомотив» в гостях победил «Ахмат» в матче 23-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 21-й минуте с пенальти открыл Антон Миранчук. За минуту до этого грозненцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Дарко Тодорович.

На 58-й минуте преимущество железнодорожников удвоил Сергей Пиняев.

«Локомотив» (36 очков) одержал первую победу после зимней паузы и поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (20) идет 12-м в турнирной таблице. Команда потерпела поражение в первом матче под руководством Магомеда Адиева.