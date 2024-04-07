«Локомотив» в большинстве обыграл «Ахмат» и одержал первую победу после зимней паузы
«Локомотив» в большинстве обыграл «Ахмат»
«Локомотив» в гостях победил «Ахмат» в матче 23-го тура РПЛ — 2:0.
Счет на 21-й минуте с пенальти открыл Антон Миранчук. За минуту до этого грозненцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Дарко Тодорович.
На 58-й минуте преимущество железнодорожников удвоил Сергей Пиняев.
«Локомотив» (36 очков) одержал первую победу после зимней паузы и поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (20) идет 12-м в турнирной таблице. Команда потерпела поражение в первом матче под руководством Магомеда Адиева.
Источник: Таблица РПЛ
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
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Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
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|
Оренбург – Рубин
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ЖК
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|
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Зенит
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|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Маркус Вендел
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|3
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Кирилл Гоцук
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