«Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат» и обошел грозненцев в турнирной таблице

«Локомотив» переиграл «Ахмат» в матче 22-го тура Тинькофф чемпиона России. Московский клуб в гостях взял верх со счетом 3:2.

Счет в матче в начале первого тайма открыл полузащитник «Локо» Рифат Жемалетдинов.

Но сначала хавбек «Ахмата» Александр Трошечкин выровнял положение, а в добавленное к первому тайму время полузащитник грозненцев Даниил Уткин вывел уже хозяев вперед.

Уткин забил пять голов прямыми ударами со штрафных в нынешнем сезоне РПЛ. Это больше чем у любого другого игрока в топ-5 лиг Европы в текущем сезоне.

Во второй тайме забивали уже только игроки «Локомотива». Сначала отличился нападающий Вильсон Изидор, который забил в третьем матче подряд.

А автором победного мяча стал форвард Ян Кухта.

«Локомотив» набрал 34 очка и обошел «Ахмат» в турнирной таблице, поднявшись на шестое место. Грозненцы откатились на седьмую строчку (31 очко).