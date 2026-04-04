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4 апреля, 16:45

«Ахмат» — «Краснодар»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ахмат» примет «Краснодар» в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Ахмат» примет «Краснодар» в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 4 апреля. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи грозненцев и краснодарцев. С основными событиями и результатом игры «Ахмат» — «Краснодар» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.
04 апреля, 19:45. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:1
Краснодар

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

После 22 туров «Ахмат» находится на восьмом месте в РПЛ с 30 очками, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 49 очками. В 22-м туре «Ахмат» победил «Ростов» (1:0), а «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» (5:0).

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
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25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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