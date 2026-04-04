«Ахмат» примет «Краснодар» в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 4 апреля. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи грозненцев и краснодарцев. С основными событиями и результатом игры «Ахмат» — «Краснодар» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 19:45. Ахмат Арена (Грозный)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

После 22 туров «Ахмат» находится на восьмом месте в РПЛ с 30 очками, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 49 очками. В 22-м туре «Ахмат» победил «Ростов» (1:0), а «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» (5:0).