«Ахмат» — «Краснодар»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию
«Ахмат» примет «Краснодар» в матче чемпионата России
«Ахмат» примет «Краснодар» в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 4 апреля. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 19.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи грозненцев и краснодарцев. С основными событиями и результатом игры «Ахмат» — «Краснодар» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
После 22 туров «Ахмат» находится на восьмом месте в РПЛ с 30 очками, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 49 очками. В 22-м туре «Ахмат» победил «Ростов» (1:0), а «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» (5:0).
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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