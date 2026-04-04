«Зенит» — «Крылья Советов»: Соболев забил головой с передачи Караваева

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил на 55-й минуте матча 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 2:0.

Вячеслав Караваев с правого фланга выполнил подачу в штрафную, откуда Соболев головой отправил мяч в сетку ворот. Для Караваева это первое результативное действие в этом сезоне.

Соболев забил в четвертом подряд матче чемпионата России.