«Зенит» — «Крылья Советов»: Бабкин забил из-за пределов штрафной

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин забил на 75-й минуте 23-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:2.

Он отправил мяч в дальнюю девятку ударом из-за пределов штрафной.

Для Бабкина это первый гол в этом сезоне чемпионата России.