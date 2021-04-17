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«Ахмат» — «Химки»: все голы матча

15:01
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«Ахмат» принимает «Химки» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России.

25-я минута: гол Харина

44-я минута: гол Ильина

Ахмат — Химки

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