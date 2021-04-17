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Лесовой пропустит матч «Динамо» против «Ротора» из-за травмы

15:37
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Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой из-за травмы пропустит матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».

23-летний россиянин получил небольшое повреждение и должен восстановиться к следующей игре против «Химок».

В нынешнем сезоне РПЛ Лесовой провел 24 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.

(Константин Алексеев)

Ротор — Динамо

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