«Ахмат» — ЦСКА: Рядно и Кучаев выйдут в стартовом составе армейцев, у красно-синих всего 7 запасных
«Ахмат» и ЦСКА объявили составы на матч 2-го тура РПЛ.
У армейцев с первых минут на поле выйдет 17-летний защитник Михаил Рядно. Всего у красно-синих в запасе семь футболистов, один из которых — вратарь. При этом самыми старшими из них являются защитник Егор Носков и полузащитник Никита Ермаков — обоим по 20 лет.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Ильин, Конате.
Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Ахмедов, Волков, Мацуев, Харин, Диванович, Агаларов.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Мойзес, Рядно, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Гайич, Мендес, Заболотный, Чалов.
Запасные: Тороп, Лукин, Носков, Ермаков, Глебов, Арбузов, Кисляк.
Матч «Ахмат» — ЦСКА состоится в воскресенье, 30 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
3
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Матиас Дамиан Перес
Оренбург
|2
|0
|2