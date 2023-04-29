«Ахмат» — ЦСКА: хозяева отыграли один мяч

Читать «СЭ» в

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате забил гол на 80-й минуте матча с ЦСКА в 25-м туре РПЛ — 1:2.

Владислав Карапузов прострелил справа в центр на ход Конате, который отличным ударом сходу переиграл Акинфеева.