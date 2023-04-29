Форвард «Зенита» Сергеев заявил, что об уходе Малкома в клубе никто не говорит

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев после победы над его бывшей командой «Крыльями Советов» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ поблагодарил самарских болельщиков.

«Спасибо болельщикам, что поприветствовали, что помнят. Благодарен им и Самаре», — цитирует Сергеева Metaratings.ru.

Также он высказался о возможном уходе бразильского футболиста Малкома из клуба.

«Честно, никто об этом не говорит, только пишут новости. Сейчас главное — доиграть сезон, а дальше будет уже видно», — добавил форвард.

«Зенит» с 61 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья» располагаются на 12-й позиции, набрав 25 очков.