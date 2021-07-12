Шварц: «Голы Тюкавина — именно то, что мы наигрывали на тренировках»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал первый контрольный матч бело-голубых на втором сборе, в котором москвичи разошлись ничьей с пражской «Спартой» (2:2).
— Что вам понравилось в сегодняшней игре?
— В первом тайме забили два мяча именно после тех комбинаций и тех действий на поле, которые наигрывались в тренировочном процессе. Плюс отмечу, что во второй половине у нас отлично работал высокий прессинг, что позволяло накрывать противника в ранней стадии развития его атак, — приводит слова тренера сайт «Динамо».
— А что, наоборот, не понравилось в действиях своей команды?
— Сыграли недостаточно агрессивно в первом тайме. Глубоко садились при отборе мяча, что позволяло сопернику разыгрывать мяч. Были проблемы и с компактностью.
— Таким образом, с точки зрения качества игры вас больше порадовал второй тайм?
— Да, в первой половине мы много играли в обороне, при этом выиграли ее 2:1 за счет двух быстрых разящих атак с завершением Тюкавина. Во втором тайме у наших ворот было меньше моментов, мы действовали агрессивно, отбирали мяч на половине поля соперника, хотя и проиграли этот тайм.
— Почему по ходу матча вы не пробовали варьировать игровую схему?
— Мы не ставили такой задачи. Нашей целью было предоставить всем ребятам игровую практику, желательно на оптимальных или близких им позициях. Наша основная тактическая схема подходила для этого как нельзя лучше.
— Как оцените дебют Фабиана Бальбуэны за «Динамо»?
— Прежде всего, хочу поздравить его с первой игрой за нас. Он тренируется с нами всего три дня, и, конечно, ему было непросто. Со своей стороны хочу сказать, что дебют удался.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-goly-tyukavina-imenno-to-cto-my-naigryvali-na-trenirovkax
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