"Ахмат" без Глушакова победил "Краснодар"

"Ахмат" в домашнем матче 1-го тура чемпионата России обыграл "Краснодар" (1:0).

Победный гол забил Бернард Бериша, который в начале встречи не забил пенальти – его удар отбил Матвей Сафонов.

Новичок хозяев Денис Глушаков пропустил игру из-за повреждения.

Чемпионат России

Премьер-лига

1-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Краснодар" – 1:0 (1:0)

Гол: Бериша, 28.

Нереализованный пенальти: Бериша, 10 (вратарь).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель (Шиманьски, 46), Харин, Иванов, Швец, Бериша, Исмаэл (Роши, 87), Мбенг (Понсе, 84).

"Краснодар": Сафонов, Петров (Рамирес, 56), Мартынович, Спаич, Стоцкий, Олссон (Игнатьев, 74), Камболов, Вилена, Вандерсон Масиэл, Намли (Сулейманов, 69), Ари.

Предупреждения: Петров, 9. Нижич, 33. Харин, 35. Камболов, 71. Исмаэл, 82. Вилена, 90+1. Городов, 90+4.

Судьи: Мешков (Дмитров). Кобзев, Сафьян (оба - Москва).

14 июля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

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