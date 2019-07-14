Рахимов объяснил отсутствие Глушакова в заявке на матч с "Краснодаром"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал, почему новичок команды Денис Глушаков отсутствует в заявке на матч первого тура против "Краснодара".

– У Дениса Глушакова небольшая травма, которую он получил на тренировке. Надеюсь, он восстановится и сможет помочь нам уже в следующем туре, – приводятся слова Рахимова в официальном Твиттере "Ахмата".

Рашид Рахимов в интервью «Матч Премьер» перед игрой с «Краснодаром» прокомментировал отсутсвие новичка Дениса Глушакова в заявке на матч: - «У Дениса Глушакова небольшая травма, которую он получил на тренировке. Надеюсь, он восстановится и сможет помочь нам уже в следующем туре» pic.twitter.com/nEayRzEiaJ — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 14 июля 2019 г.

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